Устинова Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1982
Рождение ребёнка
28.05.2002
Отец ребёнка: Устинов Игорь Ильич
Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.11.2012
Дочь: Устинова Светлана Игоревна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.2014
Отец ребёнка: Устинов Игорь Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устинов Игорь Ильич