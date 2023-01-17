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Устинова Анна Григорьевна

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Место рождения

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1982

Отец: Устинов Григорий Павлович

Мать: Бутова Лидия Александровна

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.05.2002

Сын: Устинов Евгений Игоревич

Отец ребёнка: Устинов Игорь Ильич

Ахтубинск, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.11.2012

Дочь: Устинова Светлана Игоревна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.2014

Сын: Устинов Михаил Игоревич

Отец ребёнка: Устинов Игорь Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Игорь Ильич

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