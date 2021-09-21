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Макаров Валерий Викторович

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Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.10.1947

Дата смерти

21.09.2021

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1947

Отец: Макаров Виктор

Мать: Макарова (Морозова) Клавдия Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.10.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.09.2021
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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