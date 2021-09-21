Макаров Валерий Викторович
Место рождения
Дата рождения27.10.1947
Дата смерти21.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1947
Бракосочетание
30.10.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.09.2021
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область