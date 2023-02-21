Третьяков Станислав Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1945
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманская область город Мурманск
Рождение ребёнка
07.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Мурманская область город Мурманск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно