Любимова (Зайковская) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Родовод (Rodovid) | https://ru.rodovid.org/wk/Запись:864967
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Доррер Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Любимов Николай Алексеевич
Год рождения указан, исходя из возраста (29 лет) в метрической записи о свадьбе.
Рождение ребёнка
23.02.1864 ст.
Сын: Любимов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Любимов Николай Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Восприемник
26.09.1902 ст.
Церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Лев Дмитриевич Любимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919
Родовод (Rodovid) | https://ru.rodovid.org/wk/Запись:864967