Любимова (Зайковская) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Зайковская) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Родовод (Rodovid) | https://ru.rodovid.org/wk/Запись:864967
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Доррер Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Любимов Николай Алексеевич

Год рождения указан, исходя из возраста (29 лет) в метрической записи о свадьбе.
Рождение ребёнка
23.02.1864 ст.

Сын: Любимов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Любимов Николай Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Восприемник
26.09.1902 ст.
Церковь Косьмы и Дамиана лейб-гвардии Сапёрного батальона, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Лев Дмитриевич Любимов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Николай Алексеевич

Смерть
1919
Родовод (Rodovid) | https://ru.rodovid.org/wk/Запись:864967
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