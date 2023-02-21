Макаркин Григорий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1905
Дата смерти10.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1937
Сын: Макаркин Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Софья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
работал бухгалтером в радиоцентре в г.Электросталь Московской обл.
Смерть
10.08.1979
Причина смерти: Естественная смерть/старость