Макаркин Григорий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаркин Григорий Кузьмич

Макаркин Григорий Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1905

Дата смерти

10.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1937

Сын: Макаркин Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Софья Дмитриевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Софья Дмитриевна

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
работал бухгалтером в радиоцентре в г.Электросталь Московской обл.
Смерть
10.08.1979
Ногинск, Богородский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close