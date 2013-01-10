Вагин Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1970
Дата смерти10.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.2013