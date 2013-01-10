Вагин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагин Сергей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1970

Дата смерти

10.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.2013
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