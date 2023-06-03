Исакова Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Гоглева Пелагея

Рождение ребёнка
01.10.1933

Дочь: Топоркова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Исаков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Исаков Григорий

Смерть
1994