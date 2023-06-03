Исакова Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Гоглева Пелагея
Рождение ребёнка
01.10.1933
Дочь: Топоркова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Исаков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Исаков Григорий
Смерть
1994