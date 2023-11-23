Кратик Евгений Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кратик Евгений Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1981

Отец: Кратки Федор Григорьевич

Мать: Кратик (Паникаровская) Алла Евгеньевна

Рождение ребёнка
27.05.2012

Дочь: Минина Виктория Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
01.11.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2016

Сын: Кратик Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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