Кратик Евгений Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1981
Рождение ребёнка
27.05.2012
Дочь: Минина Виктория Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.11.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности