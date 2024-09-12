Волков Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волкова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.
Сын: Волков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.
Сын: Волков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1895 ст.
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.
Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно