Волков Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волкова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.

Сын: Волков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.

Сын: Волков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1895 ст.

Сын: Волков Яков Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1898 ст.

Сын: Волков Феодор Михайлович

Мать ребёнка: Волкова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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