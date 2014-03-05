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Куманцов Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

05.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.2014

Отец: Куманцов Дмитрий Сергеевич

Мать: Куманцова Наталья Владимировна

Мытищи, Мытищи, Московская область
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