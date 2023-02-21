Кистенева (Тулаева) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кистенева (Тулаева) Ольга Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.?.?

Сын: Кистенев Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Кистенев Кузьма Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистенев Павел Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистенев Виктор Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кистенев Кузьма Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кистенев Юрий Кузьмич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
29.04.1974
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Похоронена Титовка Чапаевск
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