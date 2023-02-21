Кистенева (Тулаева) Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.04.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.?.?
Отец ребёнка: Кистенев Кузьма Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.04.1974
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Похоронена Титовка Чапаевск