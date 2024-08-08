Федорович Корнелия Войцеховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Богушевская (Федорович) София Александровна
Отец ребёнка: Федорович Александр Петрович
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 128 дело 259
Рождение ребёнка
18.04.1879
Дочь: Шаравская (Федорович) Анна Александровна
Отец ребёнка: Федорович Александр Петрович
Смерть
Неизвестно