Федорович Корнелия Войцеховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорович Корнелия Войцеховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорович Александр Петрович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Богушевская (Федорович) София Александровна

Отец ребёнка: Федорович Александр Петрович

ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 128 дело 259
Рождение ребёнка
18.04.1879

Дочь: Шаравская (Федорович) Анна Александровна

Отец ребёнка: Федорович Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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