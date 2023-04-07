(Бузина) Анастасия Александровна
Место рожденияЯрославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
Дата рождения22.03.1903
Дата смерти08.07.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1903
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
4 апреля 1903 г. по новому стилю
Крещение
22.03.1903
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
4 апреля 1903 г. по новому стилю
Смерть
08.07.1903