(Бузина) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бузина) Анастасия Александровна

Место рождения

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево

Дата рождения

22.03.1903

Дата смерти

08.07.1903

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1903

Отец: Бузин Александр Николаевич

Мать: Бузина Параскева Яковлевна

Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., д.Бурцево
4 апреля 1903 г. по новому стилю
Крещение
22.03.1903
Ярославская губ., Ярославский уезд, Норская вол., церковь села Григорьевское
4 апреля 1903 г. по новому стилю
Смерть
08.07.1903
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