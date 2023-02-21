Резвых Лазарь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Резвых Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Резвых Татьяна
Рождение ребёнка
07.05.1893
Мать ребёнка: Резвых Татьяна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Резвых Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Лазаревна
Мать ребёнка: Резвых Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резвых Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резвых Татьяна
Смерть
1925