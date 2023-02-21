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Резвых Лазарь Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1880 г.р.
1893 г.р.
1910 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Резвых Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Резвых Авраам Лазаревич

Мать ребёнка: Резвых Татьяна

Рождение ребёнка
07.05.1893

Сын: Резвых Савва Лазаревич

Мать ребёнка: Резвых Татьяна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Резвых Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Резвых Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Лазаревна

Мать ребёнка: Резвых Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резвых Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резвых Татьяна

Смерть
1925
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