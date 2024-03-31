Химичева (Клименко) Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клименко Кирилл
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1932
Дочь: Щербаченко Анна Максимовна
Отец ребёнка: Химичев Максим Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Химичев Леонид Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Химичев Александр Максимович