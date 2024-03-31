Химичева (Клименко) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Химичева (Клименко) Евдокия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клименко Кирилл

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
30.04.1932

Дочь: Щербаченко Анна Максимовна

Отец ребёнка: Химичев Максим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Химичев Леонид Максимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Химичев Александр Максимович

Отец ребёнка: не указан

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