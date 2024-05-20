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Асташов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1997

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.10.1990

Жена: Асташова (Шакирова) Алёна Фёдоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.03.1991

Дочь: Садыкова (Асташова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Асташова (Шакирова) Алёна Фёдоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Около 1997
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Отравление угарным газом во время ремонта машины в гараже.

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