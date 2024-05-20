Асташов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.10.1990
Рождение ребёнка
29.03.1991
Дочь: Садыкова (Асташова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Асташова (Шакирова) Алёна Фёдоровна
Смерть
Около 1997
Причина смерти: Отравление угарным газом во время ремонта машины в гараже.