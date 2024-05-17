Подойницын Владимир Алексеевич 25.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПодойницын Владимир Алексеевич

Подойницын Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1995

Сын: Подойницын Евгений Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.