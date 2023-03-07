Торхова Варвара Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова Варвара Семенова

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Место рождения

поч. Березовых Верховин, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Березовых Верховин, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Евдокия (Овдотья) Моисеева

Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Торхов Федор Моисеев

Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Устинья Моисеева

Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Параскева Моисеева

Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Торхов Стефан Моисеев

Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Настасья Моисеева

Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Торхов Фирст Моисеев

Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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