Торхова Варвара Семенова
Место рожденияпоч. Березовых Верховин, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Березовых Верховин, Богородский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Евдокия (Овдотья) Моисеева
Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Торхов Федор Моисеев
Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Устинья Моисеева
Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Параскева Моисеева
Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Настасья Моисеева
Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Торхов Фирст Моисеев
Отец ребёнка: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812