(Поспелова ?) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хрущев Иван Васильевич
с. Верх-Нарым Читинского района Читинской области
Смерть
Около 1970
Похороны
Неизвестно
г. Зима Иркутской области