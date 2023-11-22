(Поспелова ?) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поспелова ?) Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрущев Иван Васильевич

с. Верх-Нарым Читинского района Читинской области
Смерть
Около 1970
Похороны
Неизвестно
г. Зима Иркутской области
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