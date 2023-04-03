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Федякова Ирина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Илья Иосифов

Мать: Федякова Акилина Никитина

Место жительства
1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 12-13 января 1912г Иосиф Родители: Сокольского села крестьянин Илия Иосифов Федяков и законная его жена Акилина Никитина, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольской церкви Алексий... Показать все
Смерть
Неизвестно
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