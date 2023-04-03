Федякова Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Илья Иосифов
Место жительства
1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 12-13 января 1912г Иосиф Родители: Сокольского села крестьянин Илия Иосифов Федяков и законная его жена Акилина Никитина, оба православные Восприемники: псаломщик Сокольской церкви Алексий... Показать все
Смерть
Неизвестно