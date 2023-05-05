Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Федоров Еремей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Арина
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья
Смерть
Неизвестно