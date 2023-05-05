Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

1796 г.р.
1798 г.р.
1803 г.р.
1806 г.р.
1812 г.р.

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Федоров Еремей Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Арина

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья

Смерть
Неизвестно
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