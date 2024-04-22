Сердабинцев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Сердабинцев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сердабинцев Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сердабинцева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сердабинцев Иван Иванович
Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна
Рождение ребёнка
08.01.1911
Дочь: Сердабинцева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно