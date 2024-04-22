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Сердабинцев Иван Васильевич

Место рождения

Струково, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Струково, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Сердабинцев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сердабинцев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сердабинцева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сердабинцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна

Рождение ребёнка
08.01.1911

Дочь: Сердабинцева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Сердабинцева -- Параскева Антоновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердабинцева -- Параскева Антоновна

Смерть
Неизвестно
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