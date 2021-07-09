Жулянова (Яшанина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1931
Дата смерти09.07.2021
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931
Рождение ребёнка
20.01.?
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.?
Сын: Жулянов Николай Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жулянова Лариса Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
09.07.2021