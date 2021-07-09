Жулянова (Яшанина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулянова (Яшанина) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1931

Дата смерти

09.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1931

Отец: Яшанин Иван Максимович

Мать: Яшанина (Малышева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.?

Сын: Жулянов Иван Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жулянов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.?

Сын: Жулянов Николай Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жулянова Лариса Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.07.2021

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