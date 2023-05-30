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Смирнова Софья Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Смирнов Козма Дементьев

Отец ребёнка: Смирнов Дементий Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Смирнов Пётр Дементьев

Отец ребёнка: Смирнов Дементий Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Смирнов Сергей Дементьевич

Отец ребёнка: Смирнов Дементий Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Дементий Егоров

Смерть
Неизвестно