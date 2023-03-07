Сентемова Федосья Лукоянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова Федосья Лукоянова

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Место рождения

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Елена Симонова

Отец ребёнка: Сентемов Симон Филиппов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Овдотья Симонова

Отец ребёнка: Сентемов Симон Филиппов

Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Сентемов Хрисанф Семенов

Отец ребёнка: Сентемов Симон Филиппов

Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Симон Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сардык, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1782
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