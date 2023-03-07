Сентемова Федосья Лукоянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Елена Симонова
Отец ребёнка: Сентемов Симон Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Овдотья Симонова
Отец ребёнка: Сентемов Симон Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Сентемов Симон Филиппов
Боровинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782