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Губин Кирилл Иванович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Губин (в Бегах С 1829) Иван Сергеевич

Мать: Губина Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Любовь Кирилловна

Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Васюкова Феодосия Губина

Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Губин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Губин Тимофей Кириллович

Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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