Губин Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Губин (в Бегах С 1829) Иван Сергеевич
Мать: Губина Анна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Любовь Кирилловна
Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Васюкова Феодосия Губина
Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Губина Васса Федоровна
Смерть
Неизвестно