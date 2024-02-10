Reumaux (Winckeel) Virginie Sophie
Место рожденияHerzeele
Дата рождения27.03.1816
Дата смерти16.05.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1837
Дочь: Fournier (Reumaux) Flavie Sophie
Отец ребёнка: Reumaux Benoît Henri
Рождение ребёнка
23.01.1841
Сын: Reumaux Tobie Isaïe Émile
Отец ребёнка: Reumaux Benoît Henri
Смерть
16.05.1899