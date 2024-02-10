Reumaux (Winckeel) Virginie Sophie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Reumaux (Winckeel) Virginie Sophie

Место рождения

Herzeele

Дата рождения

27.03.1816

Дата смерти

16.05.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1837

Дочь: Fournier (Reumaux) Flavie Sophie

Отец ребёнка: Reumaux Benoît Henri

Рождение ребёнка
23.01.1841

Сын: Reumaux Tobie Isaïe Émile

Отец ребёнка: Reumaux Benoît Henri

Смерть
16.05.1899

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