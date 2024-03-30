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Вольвач Иосиф Минович

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Вольвач Мина Иванович

Мать: Вольвач Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Вольвач Никифор Иосифович

Мать ребёнка: Вольвач Акилина Павловна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вольвач Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Вольвач Акилина Павловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Вольвач Юлиана Иосифовна

Мать ребёнка: Вольвач Акилина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольвач Акилина Павловна

Смерть
Неизвестно
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