Вольвач Иосиф Минович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Вольвач Мина Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Вольвач Никифор Иосифович
Мать ребёнка: Вольвач Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вольвач Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Вольвач Акилина Павловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Вольвач Юлиана Иосифовна
Мать ребёнка: Вольвач Акилина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольвач Акилина Павловна
Смерть
Неизвестно