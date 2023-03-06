Чаленко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1947
Мать ребёнка: Чаленко Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
19.04.1954
Дочь: Шквара Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаленко Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно