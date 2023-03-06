Чаленко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1947

Сын: Чаленко Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Чаленко Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
19.04.1954

Дочь: Шквара Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаленко Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаленко Александра Григорьевна

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