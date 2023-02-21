Лихачёва Анна Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва Анна Ульяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1706 и 1707

Сын: Лихачёв Степан Кириллович

Отец ребёнка: Лихачёв Кирилл Григорьевич

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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