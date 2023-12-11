Капитанчук Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капитанчук Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1990

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1990

Отец: Капитанчук Дмитрий

Мать: ?

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