Кабанова (Карасева) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Карасева) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Озерки, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.09.1930

Дата смерти

22.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1930

Отец: Карасев Сергей Дмитриевич

Мать: Карасева Дарья Зотовна

Озерки, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1955

Сын: Кабанов Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Щербаков Николай

Озерки, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Кабанов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Олег Владимирович

Отец ребёнка: Кабанов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Константин Владимирович

Отец ребёнка: Кабанов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабанов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кабанов Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Владимир Михайлович

Смерть
22.06.1994
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