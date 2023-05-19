Кабанова (Карасева) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1930
Дата смерти22.06.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1930
Отец: Карасев Сергей Дмитриевич
Мать: Карасева Дарья Зотовна
Рождение ребёнка
25.03.1955
Сын: Кабанов Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Щербаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Кабанов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Олег Владимирович
Отец ребёнка: Кабанов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Константин Владимирович
Отец ребёнка: Кабанов Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кабанов Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1994