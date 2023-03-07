Оглоблин Онисим Давидович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Оглоблин Давид Андреевич
Мать: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
18.08.1846
Сын: Оглоблин Сергей Онисимович
Мать ребёнка: Оглоблина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Онисимовна
Мать ребёнка: Оглоблина Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно