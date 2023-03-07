Оглоблин Онисим Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Онисим Давидович

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Оглоблин Давид Андреевич

Мать: Оглоблина Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
18.08.1846

Сын: Оглоблин Сергей Онисимович

Мать ребёнка: Оглоблина Анастасия Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Онисимовна

Мать ребёнка: Оглоблина Анастасия Николаевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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