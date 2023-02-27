(Манюхина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Манюхин Николай
Отец ребёнка: Манюхин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манюхин Степан
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно