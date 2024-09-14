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Окулов Афанасий Афанасьевич

Место рождения

д. Чикунова, Камышловский Уезд, Екатеринбургской Губернии

Дата рождения

1843

Дата смерти

29.08.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Окулов Афонасий Семёнович

Мать: (Прожерина) Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1875

Сын: Окулов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Наталия Герасимовна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Окулова) Матрона Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Герасимовна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Окулова) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Герасимовна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1888

Дочь: (Окулова) Анисья Афанасьевна

Мать ребёнка: Наталия Герасимовна

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
29.08.1888

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