Окулов Афанасий Афанасьевич
Место рожденияд. Чикунова, Камышловский Уезд, Екатеринбургской Губернии
Дата рождения1843
Дата смерти29.08.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Наталия Герасимовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Окулова) Матрона Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Герасимовна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Окулова) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Герасимовна
Рождение ребёнка
12.01.1888
Дочь: (Окулова) Анисья Афанасьевна
Мать ребёнка: Наталия Герасимовна
Смерть
29.08.1888