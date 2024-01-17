Кишкичева Варвара Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкичева Варвара Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Губачево
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кишкичев Михаил Филатович

Отец ребёнка: Кишкичев Филат Иванович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кишкичева Прасковья Филатовна

Отец ребёнка: Кишкичев Филат Иванович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кишкичева Анна Филатовна

Отец ребёнка: Кишкичев Филат Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишкичев Филат Иванович

Смерть
Неизвестно
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