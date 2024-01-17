Кишкичева Варвара Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кишкичев Михаил Филатович
Отец ребёнка: Кишкичев Филат Иванович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кишкичева Прасковья Филатовна
Отец ребёнка: Кишкичев Филат Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кишкичева Анна Филатовна
Отец ребёнка: Кишкичев Филат Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно