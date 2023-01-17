Кононов Фёдор Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кононов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Кононова Марта Семёновна
д.Бродовской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кононова Марта Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Марта Семёновна
Смерть
Неизвестно