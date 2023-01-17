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Кононов Фёдор Константинович

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Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конанов Исаев Константин Фёдорович

Мать: Конанова Исаева Татьяна Яковлевна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кононов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Кононова Марта Семёновна

д.Бродовской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кононова Марта Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Марта Семёновна

Смерть
Неизвестно
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