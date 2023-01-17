Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Иван Фаддеевич
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно