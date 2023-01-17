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Матрона Ивановна

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Иван Фаддеевич

Мать: Марфа Петровна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Васильевич

Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Константиново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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