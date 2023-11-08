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Петрухина Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Петрухин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Петрухин Иван

Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1902

Сын: Петрухин Федор

Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич

Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Петрухин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич

Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Бочкарёва Анастасия

Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Середа Анна

Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
18.05.1916

Сын: Петрухин Константин

Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич

Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
село Горная Пролейка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Алексей Васильевич

Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
Пятигорск горячеводск
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