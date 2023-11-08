Петрухина Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Сын: Петрухин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Петрухин Иван
Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1902
Сын: Петрухин Федор
Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич
Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1904
Сын: Петрухин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич
Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Бочкарёва Анастасия
Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Середа Анна
Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
18.05.1916
Сын: Петрухин Константин
Отец ребёнка: Петрухин Алексей Васильевич
Дубовка Царицинской уезд Саратовской губернии
село Горная Пролейка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966
Похороны
Неизвестно
Пятигорск горячеводск