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Маланья Михайлова (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ульяна Карпова (Вна)

Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Потап Карпов (Ич)

Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Гаврила Карпов (Ич)

Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Авдотья Карпова (Вна)

Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Тарас Карпов (Ич)

Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Филипов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1787
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