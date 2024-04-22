Маланья Михайлова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ульяна Карпова (Вна)
Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Потап Карпов (Ич)
Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Гаврила Карпов (Ич)
Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Авдотья Карпова (Вна)
Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Тарас Карпов (Ич)
Отец ребёнка: Карп Филипов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Филипов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1787