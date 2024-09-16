Петров Пётр Иосифович
Место рождения
Дата рождения10.06.1879 ст.
Дата смерти03.12.1879 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
10.06.1879 ст.
ГАСО 6-6-97а №117 096об крест. 12 июня (?) Отставной коллежский регистратор Иосиф Данилов Петров и законная жена его Елизавета Михайлова Восприемники Сын ...Александра... Канцелярский служитель Васил... Показать все
Смерть
03.12.1879 ст.
6-6-97а №165 похор. 5 декабря Колежского регистратора Иосифа Данилова Петрова сын Пётр 5 месяцев от родимца https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/708490