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Петров Пётр Иосифович

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

10.06.1879 ст.

Дата смерти

03.12.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1879 ст.

Отец: Петров Иосиф Данилович

Мать: Петрова Елизавета Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
ГАСО 6-6-97а №117 096об крест. 12 июня (?) Отставной коллежский регистратор Иосиф Данилов Петров и законная жена его Елизавета Михайлова Восприемники Сын ...Александра... Канцелярский служитель Васил... Показать все
Смерть
03.12.1879 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
6-6-97а №165 похор. 5 декабря Колежского регистратора Иосифа Данилова Петрова сын Пётр 5 месяцев от родимца https://metriki.gaso-ural.ru/show/images/708490

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