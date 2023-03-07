Рябев Михаил (Михейко) Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябев Михаил (Михейко) Трофимов

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Место рождения

дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Рябев Трофим (Трофимко) Прокопиев

Мать: не указана

дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Поломская над логом, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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