Войветкин Григорей Петрович 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войветкин Григорей Петрович

Место рождения

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

1752

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Войветкин Петр (самый старший)

Мать: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войветкина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Войветкин Максим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1794

Сын: Войветкин Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1804

Сын: Войветкин Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Войветкина Екатерина Ивановна

Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
1812
Согом, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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