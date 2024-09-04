Войветкин Григорей Петрович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1812
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Войветкин Петр (самый старший)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Сын: Войветкин Максим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Войветкин Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Войветкин Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Войветкина Екатерина Ивановна
Смерть
1812