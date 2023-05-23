Лотонина - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотонина -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1904

Сын: Лотонин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Лотонин Михаил Никитович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лотонин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лотонин Михаил Никитович

Рождение ребёнка
08.01.1911

Дочь: Червякова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лотонин Михаил Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лотонин Михаил Никитович

Смерть
Неизвестно
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