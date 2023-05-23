Лотонина -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1904
Сын: Лотонин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Лотонин Михаил Никитович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лотонин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лотонин Михаил Никитович
Рождение ребёнка
08.01.1911
Дочь: Червякова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лотонин Михаил Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно