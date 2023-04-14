Иштуган Байтуганов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иштуган Байтуганов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: Байтуган Китчин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Кадрячко Иштуганов

Мать ребёнка: Бисолтанка Тоушева

Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимошка Иштуганов

Мать ребёнка: Бисолтанка Тоушева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бисолтанка Тоушева

Смерть
Неизвестно
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