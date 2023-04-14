Иштуган Байтуганов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1666
Отец: Байтуган Китчин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Кадрячко Иштуганов
Мать ребёнка: Бисолтанка Тоушева
Варзибаш, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимошка Иштуганов
Мать ребёнка: Бисолтанка Тоушева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бисолтанка Тоушева
Смерть
Неизвестно