Жабина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

06.11.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Софрон Акимович

Смерть
06.11.1845
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАОО 173-15-742, л.59об
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