Жабина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти06.11.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1845
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАОО 173-15-742, л.59об