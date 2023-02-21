Торосян Сейран
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торосян Ольга Сейрановна
Мать ребёнка: Торосян Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торосян Самвел Сейранович
Мать ребёнка: Торосян Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торосян Елена Викторовна