Chiplakova Чиблак Оглы Варвара Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
12.07.1907
Муж: Chiplakov Evdokim
Рождение ребёнка
20.09.1912
Сын: Chiplakov Перикл Евдокимович
Отец ребёнка: Chiplakov Evdokim
Рождение ребёнка
20.01.1918
Дочь: Chiplakova Анастасия
Отец ребёнка: Chiplakov Evdokim
Рождение ребёнка
15.04.1919
Дочь: Chiplakova Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Chiplakov Evdokim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Chiplakov Аристотель Евдокимович
Отец ребёнка: Chiplakov Evdokim
Смерть
Неизвестно