Chiplakova Чиблак Оглы Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Chiplakova Чиблак Оглы Варвара Георгиевна

Место рождения

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
12.07.1907

Муж: Chiplakov Evdokim

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
20.09.1912

Сын: Chiplakov Перикл Евдокимович

Отец ребёнка: Chiplakov Evdokim

Рождение ребёнка
20.01.1918

Дочь: Chiplakova Анастасия

Отец ребёнка: Chiplakov Evdokim

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
15.04.1919

Дочь: Chiplakova Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Chiplakov Evdokim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Chiplakov Аристотель Евдокимович

Отец ребёнка: Chiplakov Evdokim

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно
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