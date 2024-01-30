Мартаков Василий Павлович
Место рождениясело Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Дата рождения1881
Дата смерти01.01.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Мартаков Павел
село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Мартаков Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Мартакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мартаков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Мартакова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
31.08.1919
Сын: Мартаков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Мартакова Наталья Васильевна
село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
06.04.1928
Дочь: Мартакова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Мартакова Наталья Васильевна
Смерть
01.01.1955
Кемерово
Причина смерти: отравление угарным газом