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Мартаков Василий Павлович

Место рождения

село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.

Дата рождения

1881

Дата смерти

01.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Мартаков Павел

Мать: не указана

село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
1910

Сын: Мартаков Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Мартакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мартаков Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Мартакова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
31.08.1919

Сын: Мартаков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Мартакова Наталья Васильевна

село Чигорак, Борисоглебского района, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
06.04.1928

Дочь: Мартакова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Мартакова Наталья Васильевна

Смерть
01.01.1955
Кемерово
Причина смерти: отравление угарным газом
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