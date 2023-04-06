Егорьичева Екатерина Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорьичева Екатерина Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

22.01.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1858

Сын: Егорьичев Александр Егоров

Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Егорьичев Василий Егоров

Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов

Рождение ребёнка
14.12.1870

Дочь: Анастасия Егорова

Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егорьичев Алексей (Егорович)

Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов

Место жительства
Неизвестно
г.Ярославль, Петропавловский пер., д.37, кв.2
Смерть
22.01.1919
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: от старческой дряхлости | гр-ка Ярославской губ.и у. Великосельской волости села Великое, время рождения не известно, значится 81 год, нетрудоспособная, от старческой дряхлости, предст... Показать все
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