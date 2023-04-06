Егорьичева Екатерина Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти22.01.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1858
Сын: Егорьичев Александр Егоров
Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов
Рождение ребёнка
14.12.1870
Дочь: Анастасия Егорова
Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егорьичев Алексей (Егорович)
Отец ребёнка: Егорьичев Георгий (Егор) Евграфов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Ярославль, Петропавловский пер., д.37, кв.2
Смерть
22.01.1919
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: от старческой дряхлости | гр-ка Ярославской губ.и у. Великосельской волости села Великое, время рождения не известно, значится 81 год, нетрудоспособная, от старческой дряхлости, предст... Показать все